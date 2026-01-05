Furto nella notte di Capodanno: rubato un trattore nelle campagne di Donnalucata

Il furto di un vecchio trattore in un’azienda agricola di contrada Fumarie, alle porte di Donnalucata, è bastato a fare alzare l’asticina dell’allarme nelle campagne del territorio di Scicli. Ignoti nottetempo sono entrati all’interno degli spazi adibiti al parcheggio dei mezzi agricoli in un’azienda a piccola conduzione familiare ed hanno portato via un trattore. L’episodio risale alla notte del 31 dicembre scorso quando si era in un clima di festa. Ad agire delle persone al momento ignote. Il furto è stato denunciato alla stazione dei carabinieri “Vincenzo Garofalo” di Donnalucata nel cui territorio di competenza ricade la contrada Fumarie. La notizia che si è sparsa fra gli addetti al settore agricolo ha creato non poche preoccupazioni. In parecchi gli imprenditori che si stanno attrezzando con l’installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad essere un deterrente per i malviventi. Malviventi che periodicamente dedicano le loro attenzioni predatorie nelle realtà agricole del territorio sciclitano, sia in quelle ad alta densità abitativa e lavorativa che in quelle meno coltivate. Ed oggi si lavora più sulla prevenzione con l’installazione di sistemi di sorveglianza capaci di rappresentare un deterrente per i malavitosi che credono di essere liberi “padroni” del territorio imponendo azioni delittuose e spargendo paura e timore fra i piccoli imprenditori agricoli i quali per andare avanti fanno non pochi sacrifici in un’era in cui la produzione e la commercializzazione sono fortemente compromesse fra alti costi e basse richieste.

