Furto durante una partita di basket: rubati soldi e telefoni cellulari

Il bottino pare sia di alcune centinaia di euro. I ladri sarebbero entrati dalla porta sul retro degli spogliatoi, inavvertitamente rimasta aperta. Le indagini sono condotte dalla Polizia. Nella zona sono presenti delle telecamere di video sorveglianza che potrebbero dare un contributo per individuare i responsabili.

Già in passato si erano verificati altri piccoli furti nel palazzetto dello sport di Comiso, utilizzato sia dalla squadra di basket, l’Olympia Comiso che gioca in serie C, che dalla squadra di pallavolo femminile, l’Ardens Comiso, che disputa il campionato di B2. Nel palazzetto si disputano anche alcune gare dei campionati giovanili.