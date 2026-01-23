Furto con spaccata all’Interspar Le Dune di Comiso: ladri forzano quattro vetrate e rubano i telefonini

Furto con spaccata ai danni dell’Interspar “Le Dune” di Comiso. I ladri sono entrati in azione dopo le 21,30, quando il locale commerciale era chiuso e tutti i dipendenti erano andati via. Hanno preso di mira, forse con l’aiuto di una mazza, la grande vetrata d’ingresso, che però ha retto. A questo punto hanno operato per scardinare la porta. Poi hanno rotto anche la seconda bussola interna e si sono diretti verso il centro commerciale Expert e Tagotà, spaccando un’altra porta vetrata. All’intero del negozio si sono diretti verso il bancone dei telefoni cellulari, rompendo la vetrata e portando via alcuni telefoni cellulari. Poi sono scappati via.

L’allarme è scattato immediatamente e sono intervenuti i vigilantes della Mondialpol”. Subito dopo sono arrivati anche carabinieri e Polizia. Ancora da quantificare il bottino , non si sa se i ladri sono riusciti a prelevare anche altro. Ma il tempo limitato dell’azione e la necessità di fuggire prima dell’intervento delle forze dell’ordine ha probabilmente limitato l’azione dei ladri.

Si dovranno ora visionare le telecamere di videosorveglianza per verificare quanti fossero i ladri e come hanno agito. Probabilmente hanno lasciato le vetture all’esterno della recinzione e sono entrati a piedi nella grande area parcheggio. Poi sono fuggiti utilizzando probabilmente le vie secondarie che permettono di lasciare la zona attraverso altre vie d’uscita. Stavolta non sono state utilizzate automobili come ariete anche perché la presenza di paletti avrebbe impedito la manovra, ma ancor di più perché avrebbe costretto i ladri a forzare i cancelli d’ingresso nella grande area parcheggio. Un colpo da manuale, quindi, ma soprattutto un colpo audace. I ladri erano probabilmente molto esperti tant’è che sono riusciti ad agire in pochi minuti, superando non pochi ostacoli e forzando, rompendo o scardinando ben tre porte a vetri.

