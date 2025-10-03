Furto con spaccata alla gioielleria Meli dell’11 febbraio: arrestato un pozzallese

E’ stato arrestato un 32enne di Pozzallo accusato di essere il responsabile del furto con spaccata alla gioielleria Meli di Comiso. Il fatto è avvenuto l’11 febbraio scorso. La polizia di Stato di Modica ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti del 32enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di essere uno dei responsabili del furto aggravato con il metodo della “spaccata”.

Ordinanza cautelare: obbligo di dimora e presentazione alla PG

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura, impone al giovane l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Le accuse sono pesanti: furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

La dinamica del colpo

In piena notte, i malviventi avevano infranto la vetrina dell’esercizio commerciale riuscendo a impossessarsi di diversi preziosi. L’allarme e il pronto intervento delle volanti di Ragusa e del Commissariato di Comiso hanno dato il via a un inseguimento ad alta velocità terminato a Pozzallo. Uno dei ladri era stato arrestato sul posto, mentre il 32enne era riuscito a dileguarsi.

Le indagini e la banda smantellata

Grazie a un’attenta attività investigativa, il Commissariato di Modica è riuscito a ricostruire i movimenti del fuggitivo, raccogliendo gravi elementi a suo carico. Parte della refurtiva è stata recuperata, mentre la banda – secondo quanto emerso – proveniva proprio da Pozzallo ed è stata successivamente smantellata.

