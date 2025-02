Furto con spaccata in gioielleria a Comiso. I ladri catturati a Pozzallo

Furto con spaccata alle prime luci dell’alba a Comiso. I ladri sono entrati in azione ai danni della gioielleria di Leonardo Meli in viale della Resistenza a Comiso. Con un’auto Y10, presumibilmente rubata, hanno sfondato la vetrina laterale del negozio. Il vetro blindato ha retto all’urto ma si è comunque scardinato dal muro ed è finito a terra. Uno di loro è stato arrestato: si tratta di un pregiudicato ennese residente a Pozzallo, mentre l’altro è fuggito.

I ladri sono entrati e hanno razziato alcuni gioielli e soprattutto orologi fuggendo poi a bordo della stessa vettura. L’allarme è scattato immediatamente, consentendo l’intervento della Polizia. A dare l’allarme è stata anche una signora residente nella zona che casualmente ha assistito all’accaduto, nonostante l’ora mattutina e ha telefonato alla Polizia indicando anche il tipo di auto utilizzata.

L’inseguimento

È partito un lungo inseguimento che si è concluso un’ora dopo a Pozzallo dove l’auto condotta dai due rapinatori è finita contro un muro. I due ladri sono stati catturati. Uno dei due, a causa delle ferite riportate nell’incidente, è stato portato in ospedale a Ragusa. La refurtiva – o almeno parte di essa – è stata recuperata. Il bottino è stato di circa 20.000 euro in orologi e monili più, naturalmente, il danno alla vetrata.

“Polizia e carabinieri sono stati efficientissimi, sono arrivati pochi minuti dopo – affermano i titolari Leonardo Meli e Consuelo Occhipinti – sono riusciti a catturarli. Devo ringraziare anche chi ha telefonato alla Polizia e ha indicato il tipo di auto utilizzata per lo sfondamento. In questo modo si sono guadagnati minuti preziosi, l’auto in fuga è stata individuata subito e si è riusciti a catturarli”.

Il furto è stato ben congegnato. La gioielleria è protetta da fioriere metalliche posizionate davanti al negozio. Per la spaccata i ladri hanno dovuto scegliere una traiettoria particolare che ha reso più difficile il colpo che – evidentemente – era stato studiato nei minimi particolari.

© Riproduzione riservata