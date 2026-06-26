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Giornata di fuoco nel Ragusano: tre vasti incendi
27 Giu 2026 00:11
È stata una giornata di intenso lavoro sul fronte incendi in provincia di Ragusa, con diversi roghi che hanno impegnato per ore squadre di volontari, Vigili del Fuoco e Corpo Forestale della Regione Siciliana.
Su attivazione della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, la squadra AIB del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Ragusa è intervenuta fin dalle prime ore della mattina su più fronti, operando in supporto alle attività di spegnimento e messa in sicurezza del territorio.
Il primo intervento ha riguardato la zona di Scoglitti, in contrada Anguilla, dove un incendio di sterpaglie ha coinvolto anche un’area interessata dalla presenza di una discarica abusiva.
Successivamente le squadre si sono spostate nella Valle dell’Ippari, dove è intervenuto anche il Gruppo 155 di Comiso, per fronteggiare un altro incendio. L’ultimo fronte ha interessato la zona Monte Tabuto-Cifali, dove le operazioni di spegnimento sono state condotte insieme alle squadre di Comiso e al Gruppo Alfa Regione Sicilia.
Una giornata complessa che ha visto impegnate tre squadre sul territorio, coordinate in sinergia con Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e le altre organizzazioni di volontariato coinvolte nelle operazioni.
Il lavoro congiunto dei soccorritori ha permesso di affrontare le emergenze e contenere gli incendi, garantendo il massimo impegno nella tutela del territorio.
Un ringraziamento è stato rivolto a tutti i volontari e agli operatori intervenuti: Vigili del Fuoco, Corpo Forestale della Regione Siciliana, Volontari Protezione Civile Comiso – Gruppo 155 P.C. e Gruppo Alfa Regione Sicilia.
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