Una giornata densa di inaugurazioni e significati quella di lunedì 2 febbraio nel territorio ibleo, dove l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni sarà protagonista di un tour istituzionale che toccherà cinque Comuni e altrettante strutture sanitarie strategiche. Al centro dell’agenda, il rafforzamento della sanità territoriale, dell’emergenza-urgenza e dei servizi dedicati alle fragilità, in attuazione delle […]
Furto alla scuola materna Senia di Comiso. Rubato un televisore, danni alle finestre e al proiettore LIM
02 Feb 2026 11:41
Furto alla scuola materna Senia di Comiso. Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 18,30, tre persone hanno forzato un’apertura sul retro della scuola di via Martin Luther King e si sono introdotti all’interno.
I ladri hanno portato via due televisori e hanno cercato di staccare e di rubare anche il proiettore della LIM, senza riuscirci, ma danneggiandolo seriamente. Sono usciti dalla porta principale. Un residente della zona li ha visti e ha cercato di fermarli gridando verso di loro. Nella foga, mentre fuggivano a piedi, i tre hanno abbandonato uno dei due televisori, riuscendo quindi a rubarne solo uno. I tre – stando alle prime risultanze – sarebbero tutti di giovane età, probabilmente minorenni.
Oltre all’entità del furto (un solo televisore è stato portato via, il secondo è stato recuperato) riguardano anche il danneggiamento della scuola. Le finestre forzate, il danneggiamento delle pareti da cui sono stati staccati gli schermi televisivi e del proiettore Lim che non sono riusciti a rubare.
Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e la Polizia di Stato che conduce le indagini. Contrariamente ad altri episodi perpetrati ai danni delle scuole, stavolta il furto si è verificato in ora pomeridiana, dunque in un orario in cui la zona è molto frequentata.
© Riproduzione riservata