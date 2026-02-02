Furto alla scuola materna Senia di Comiso. Rubato un televisore, danni alle finestre e al proiettore LIM

Furto alla scuola materna Senia di Comiso. Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 18,30, tre persone hanno forzato un’apertura sul retro della scuola di via Martin Luther King e si sono introdotti all’interno.

I ladri hanno portato via due televisori e hanno cercato di staccare e di rubare anche il proiettore della LIM, senza riuscirci, ma danneggiandolo seriamente. Sono usciti dalla porta principale. Un residente della zona li ha visti e ha cercato di fermarli gridando verso di loro. Nella foga, mentre fuggivano a piedi, i tre hanno abbandonato uno dei due televisori, riuscendo quindi a rubarne solo uno. I tre – stando alle prime risultanze – sarebbero tutti di giovane età, probabilmente minorenni.

Oltre all’entità del furto (un solo televisore è stato portato via, il secondo è stato recuperato) riguardano anche il danneggiamento della scuola. Le finestre forzate, il danneggiamento delle pareti da cui sono stati staccati gli schermi televisivi e del proiettore Lim che non sono riusciti a rubare.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e la Polizia di Stato che conduce le indagini. Contrariamente ad altri episodi perpetrati ai danni delle scuole, stavolta il furto si è verificato in ora pomeridiana, dunque in un orario in cui la zona è molto frequentata.

