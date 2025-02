Furti seriali a Ispica e Modica. La notte scorsa un inseguimento della Polizia di Stato: indagini in corso

La Polizia di Stato è ancora al lavoro per ultimare tutti gli atti legati all’operazione della notte scorsa che si presume possa portare a definire un primo tassello sui furti che si sono registrati nelle ultime settimane nel territorio fra Ispica e Modica.

In turno di sorveglianza, vigilanza e prevenzione, la Polizia di Stato avrebbe intercettato, durante il servizio notturno di ieri, un’auto con a bordo due persone. Ne sarebbe seguito un inseguimento che ha portato i poliziotti fino in territorio di Rosolini. Non si esclude che l’attività di Polizia possa essere legata ad un’azione delittuosa poi sventata. L’attività investigativa della Polizia di Stato dovrebbe essere ufficializzata dagli organi inquirenti facendo il punto di quanto sarebbe accaduto la notte scorsa che potrebbe mettere un fermo allo stato di disagio creato dalle attività delinquenziali seriali.

