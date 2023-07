Furti di energia elettrica e non solo: operazioni a Chiaramonte, Acate e Vittoria

I carabinieri di Chiaramonte hanno arrestato S.C., in flagranza di reato, accusato di furto aggravato di energia elettrica commesso con violenza e su cose destinate a pubblica utilità. In particolare, i carabinieri hanno notato dei fili fuoriuscire da un palo dell’illuminazione pubblica. E’ stato accertato che si trattava di un allaccio abusivo realizzato appositamente per alimentare una pompa idraulica sommersa per l’estrazione dell’acqua da un pozzo sito all’interno della proprietà di S.C. Ulteriori controlli hanno rivelato che il contatore di misurazione dei consumi elettrici era stato manomesso e i cavi elettrici erano stati bypassati.

FURTI DI ENERGIA ELETTRICA ANCHE A VITTORIA

A Vittoria, i Carabinieri hanno arrestato S.M. dopo aver scoperto che all’interno della sua abitazione era stato realizzato un cablaggio irregolare per bypassare il contatore dell’energia elettrica. S.M. è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato di energia elettrica commesso con violenza e su cose destinate a pubblica utilità.

OPERAZIONI ANCHE AD ACATE

Ad Acate, i Carabinieri hanno ricevuto una denuncia di furto da un’attività commerciale di produzione e rivendita di prodotti alimentari, dove un forno voluminoso era stato rubato. Dopo un’indagine immediata, è stata individuata un’abitazione in cui si pensava fosse stata nascosta la refurtiva. Il forno rubato è stato rinvenuto e restituito al legittimo proprietario. Il proprietario dell’immobile, D.C., un cittadino rumeno di 33 anni, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.