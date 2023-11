Furti a Ispica, Pozzallo e Scicli: padre e figlio finiscono in carcere

Padre e figlio arrestati con l’accusa di essere gli autori di alcuni furti. I due uomini, S.C., 67 anni e G.C., 25 anni, domiciliati a Siracusa, sono stati arrestati dai carabinieri di Ispica, insieme ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modica e della Compagnia di Siracusa. I due avrebbero commesso una serie indiscriminata di furti tra il mese di gennaio e l’aprile dell’anno in corso, all’interno di noti e frequentati supermercati dell’area ispicese, pozzallese e sciclitana.

I FURTI

Approfittando dei momenti di temporanea disattenzione delle vittime, queste ultime venivano avvicinate e derubate del portafogli. In particolare, sarebbero stati rubati circa 700 euro e usate almeno 5 volte carte di credito, per un ammontare complessivo di circa 3.500 euro. Inoltre, il denaro contante è stato utilizzato ai distributori di carburante per effettuare rifornimento.

Il Gip di Ragusa ha disposto la misura della custodia carceraria. I due sono stati arrestati e condotti al carcere di Siracusa.