Fumarole: a Scoglitti denunciato un cittadino albanese sorpreso a incendiare rifiuti. Sequestrata l’area

Sorpreso dai carabinieri a Scoglitti mentre stoccava e incendiava rifiuti. Un cittadino albanese è stato denunciato dai carabinieri. Nei giorni scorsi, durante un’operazione di controllo del territorio a Scoglitti, i militari hanno individuato un terreno utilizzato come sito di smaltimento illegale di rifiuti.

L’area è stata sequestrata

Nel terreno, appartenente a un cittadino albanese identificato come T.A., 55 anni, sono stati trovati rifiuti di vario tipo, inclusi plastica, alluminio e rifiuti organici e domestici, in parte già bruciati. Di fronte alla flagranza del reato, i Carabinieri hanno proceduto con il sequestro di un’area di circa 25 mq, impedendo ulteriori danni ambientali e denunciando l’uomo per “illecito stoccaggio e smaltimento di rifiuti”.

