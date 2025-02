Fuggono da una comunità terapeutica per saccheggiare esercizi commerciali a Ragusa: due arresti per furto. Denunciato ricettatore

Accertato il coinvolgimento anche di un terzo soggetto in una serie di furti commessi da un 25 enne e un 28 enne di origine marocchina e ospiti entrambi di una comunità terapeutica assistita di Ragusa. A casa del terzo soggetto, un siciliano, di 34 anni, sarebbe stata trovata parte della refurtiva restituita ai titollari degli esercizi commerciali razziati. L’uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Arrestati in flagranza di reato, invece, i due nordafricani. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, i due avrebbero sfondato con una grossa pietra la vetrina di un ristorante del centro storico di Ragusa per rubare un tablet e diversi alcolici, ma sono stati sorpresi e arrestati dai carabinieri. I due sono stati presi nel fine settimana dopo la fuga dalla comunità terapeutica che li ospitava.

La perquisizione

Durante la perquisizione immediata, i militari hanno rinvenuto anche valori bollati per un totale di circa 500 euro. Attraverso rapide indagini, è stato ricostruito un ulteriore furto perpetrato poco prima dagli stessi soggetti in alcuni uffici di via Giorgio La Pira, da cui avevano asportato pc e smartphone per un danno complessivo di circa 10.000 euro.

Le indagini hanno inoltre portato all’identificazione di un terzo complice, un 34enne siciliano con numerosi precedenti penali, al quale i due nordafricani avrebbero ceduto parte della refurtiva. La perquisizione nella sua abitazione ha permesso il recupero di numerosi oggetti rubati, che sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

I due cittadini nordafricani sono stati assegnati nuovamente alla comunità terapeutica in regime di arresti domiciliari per il furto al ristorante e denunciati per il precedente episodio delittuoso. Per il 34enne è scattata invece una denuncia a piede libero per ricettazione. L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto dei due stranieri e disposto la custodia cautelare in carcere.

