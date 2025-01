Fugge ma viene fermato, resterà in carcere: su di lui il sospetto di essere l’autore dei furti con spaccata di Vittoria

E’comparso davanti al giudice Giovanni La Terra per il processo per direttissima, R.A. – assistito dall’avvocato Salvatore Giardina -, arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale a Vittoria, con recidiva.

Ha cercato di fuggire ad una pattuglia di Polizia

Stava fuggendo a bordo di un’auto che poi si è ribaltata, a lui sarebbe stata contestata anche l’aggravante del nesso teleologico, cioè dell’avere “commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato”, per ipotesi di reato di ricettazione dell’auto che sarebbe di provenienza furtiva, si procede separatamente. R.A. sarebbe stato denunciato a piede libero per una serie di furti con spaccata e ricettazione, commessi tra dicembre e gennaio a Vittoria e per i quali nei giorni scorsi, è stato più volte convocato al commissariato di Vittoria. Poi, qualche giorno fa, l’epilogo: ha cercato di sfuggire ad una pattuglia di Polizia ma una manovra sbagliata ne ha permesso l’arresto. Il difensore ha chiesto i termini a difesa. Il processo è stato rinviato al 29 gennaio 2025. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

