Fuga di gas: allarme a Ragusa. I Vigili del Fuoco sul posto

di Giada Drocker – Una perdita di gas in zona Selvaggio vicino allo stadio a Ragusa, ha tenuto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. L’ intervento, iniziato alle 19, alle 21:00 momento in cui si scrive, è ancora in corso. Un escavatore ha danneggiato un tubo gas. Il personale specializzato dei vigili del fuoco ha atteso fino alle 20 l’arrivo della squadra della ditta che gestisce la distribuzione del gas con la quale sta operando garantendo condizioni di massima sicurezza per risolvere la perdita di gas.



