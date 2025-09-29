Frigintini ko all’esordio: al “Barone” il Priolo Gargallo vince 3-0

Debutto amaro per il Frigintini Calcio che al “Vincenzo Barone” cade sotto i colpi del Priolo Gargallo FC, squadra tra le più quotate del girone di Promozione. Gli uomini di Ciccio Di Rosa, alla prima assoluta nel campionato dei “grandi”, hanno pagato l’inesperienza contro una formazione esperta e cinica, guidata da Maurizio Intagliata, capace di sfruttare al meglio ogni occasione.

Il match, davanti a una buona cornice di pubblico, si è chiuso sul 3-0 per gli ospiti con le reti di Russo (30’ pt), Cavallo (6’ st) e Ferla (11’ st).

La gara si apre con una fase di studio ma presto il Priolo prende in mano il gioco. Al 7’ Ferla spara alto da buona posizione, mentre al 21’ Ferentino sciupa un’occasione clamorosa a porta sguarnita.

Il Frigintini risponde al 26’ con un piazzato insidioso di Vitale e al 37’ con Floriddia che sfiora il pari sugli sviluppi di un corner. Ma al 30’ arriva il vantaggio ospite: Russo anticipa tutti su calcio d’angolo e insacca di testa l’1-0.

Nel recupero Caruso salva i rossoblù con una parata d’istinto su Ferla. Si va negli spogliatoi con il Priolo avanti di misura.

Il Frigintini torna in campo con coraggio ma al 6’ arriva la doccia fredda: Cavallo entra in area e sorprende Caruso con un rasoterra sul primo palo per il 2-0.

La squadra di casa accusa il colpo e al 11’ subisce anche il 3-0 con Ferla, rapido a ribadire in rete dopo una corta respinta del portiere. Da lì in avanti i ragazzi di Di Rosa cercano la reazione ma peccano di precisione nell’ultimo passaggio, lasciando scivolare via il match senza ulteriori emozioni.

A fine partita, il tecnico del Frigintini ha sottolineato i lati positivi nonostante il ko:

“Abbiamo affrontato una delle big del girone con tanti debuttanti. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per il primo tempo: abbiamo concesso poco, pagando una disattenzione. Nella ripresa, nel nostro momento migliore, abbiamo sbagliato un’uscita e subito il 2-0 che ci ha tagliato le gambe. Queste sconfitte ci servono per crescere: l’esperienza si costruisce giocando”.