Frigintini Calcio: seconda settimana di preparazione, sabato test a Santa Croce e presentazione ufficiale della squadra

Il Frigintini Calcio entra nel vivo della preparazione estiva. Lunedì pomeriggio è iniziata la seconda settimana di lavoro sotto la guida del tecnico Ciccio Di Rosa e del suo staff, in attesa di conoscere la categoria in cui i rossoblù saranno chiamati a competere nella stagione 2025/2026.

Sabato scorso, la squadra ha svolto un allenamento congiunto con la Motia Futura, culminato in una partitella che ha consentito al mister di valutare i progressi atletici e tattici dei suoi uomini dopo i primi sette giorni di lavoro.

Obiettivi della settimana

Il programma di questa seconda fase di preparazione prevede esercitazioni mirate a potenziare la condizione fisica e a consolidare l’amalgama tra i reparti. Parallelamente, Di Rosa sta iniziando a trasmettere i primi schemi di gioco in vista delle prossime sfide ufficiali.

Sabato: test a Santa Croce e presentazione ufficiale

La rosa rossoblù sosterrà le sedute di allenamento al “Barone” fino a giovedì. Dopo un giorno di riposo, sabato pomeriggio è previsto un allenamento congiunto sul campo del Città di Santa Croce, squadra che parteciperà al prossimo campionato di Prima Categoria.

In serata, alle 20:30 in Piazza Ottaviano a Frigintini, la squadra verrà presentata ufficialmente ai tifosi nell’ambito del “FRGin Fest”, evento atteso dalla comunità locale.

Al via la campagna abbonamenti

La dirigenza ha inoltre lanciato la campagna abbonamenti con il claim “Progetto Giovani”, un’iniziativa che punta a valorizzare i talenti del territorio e a coinvolgere sempre più tifosi. Le modalità per sottoscrivere l’abbonamento saranno rese note a breve sui canali social ufficiali del club.

