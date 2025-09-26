Frigintini Calcio pronto all’esordio in Promozione: sfida al Priolo Gargallo FC al “Vincenzo Barone”

Archiviato il match di andata del primo turno di Coppa Italia, per il Frigintini Calcio di Ciccio Di Rosa è tempo di pensare al campionato. Domenica 28 settembre i rossoblù debutteranno al “Vincenzo Barone” di Modica contro il Priolo Gargallo FC, formazione accreditata tra le favorite del Girone D di Promozione.

Una sfida subito ad alta intensità

L’esordio non sarà dei più semplici: il Priolo Gargallo, guidato dal tecnico Maurizio Intagliata, nella passata stagione ha sfiorato la promozione in Eccellenza perdendo solo la finale playoff con il Kamarat. Durante l’estate si è ulteriormente rinforzata per puntare al salto di categoria.

Il Frigintini Calcio, invece, arriva a questo appuntamento con una squadra giovane e motivata, che punta a crescere settimana dopo settimana. «Sappiamo che sarà una partita difficile – dichiara Salvo Vitale – ma lavoriamo bene in un clima positivo e con il mister e il suo staff che credono fortemente in noi. Vi aspettiamo al Barone per vivere insieme questo esordio».

Le parole del tecnico Ciccio Di Rosa

Il mister rossoblù sottolinea il valore dell’impegno: «Affrontare una squadra come il Priolo Gargallo deve essere per noi motivo di orgoglio. Scenderemo in campo per giocarcela con coraggio, senza mai abbassare la testa e senza perdere di vista i nostri obiettivi stagionali. La presenza di tanti debuttanti in categoria deve rappresentare motivo di soddisfazione e stimolo a crescere».

Arbitri e designazioni

La gara tra Frigintini Calcio e Priolo Gargallo FC sarà diretta dall’agrigentino Giuseppe Mandracchia, assistito dai ragusani Saverio Francesco Di Martino e Giovanni Agolino. Fischio d’inizio al “Vincenzo Barone” previsto per domenica pomeriggio.

I rossoblù sono pronti a giocarsi le proprie chance davanti ai tifosi, che rappresentano la spinta in più per iniziare con il piede giusto la stagione di Promozione 2025/2026.

