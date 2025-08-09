Fratelli d’Italia: “Cassì in Forza Italia? Per noi resta avversario”

Il Centrodestra non trova la (s)quadra nella città di Ragusa. Il passaggio del sindaco Peppe Cassì in Forza Italia non basta a “sanare” i problemi politici in questo schieramento. Fratelli d’Italia, ad esempio, alleato proprio di Cassì alla Provincia, al Comune di Ragusa resterà all’opposizione. Lo ribadisce il coordinatore cittadino Luca Poidomani in un’intervista rilasciata sul quotidiano La Sicilia a firma di Laura Curella.

Dunque nemmeno il clamoroso passaggio del sindaco Peppe Cassì in Forza Italia riuscirà a spostare la linea del partito di Destra.

Luca Poidomani lo dice chiaramente: “Non basta una nuova etichetta per cambiare i rapporti di forza. La coerenza per noi viene prima di tutto: questa giunta non ci rappresenta e non la sosterremo”.

Poidomani smonta l’ipotesi di una convergenza: “Se si vuole parlare di centrodestra unito, bisogna partire da un progetto vero, condiviso e con un candidato scelto insieme. Il resto è solo scena”.

Le critiche al sindaco sono dirette: “Cassì manda un messaggio confuso ai cittadini. Noi non abbiamo mai avviato un percorso comune con questa amministrazione e non intendiamo farlo ora. La città ha bisogno di scelte chiare, non di giochi di palazzo”.

FdI intanto rafforza il proprio fronte interno: “A Ragusa abbiamo un gruppo giovane, preparato, pronto a costruire un progetto competitivo per le prossime elezioni. Stiamo lavorando alle liste e a un programma forte”.

Sul piano amministrativo, il partito punta il dito sulle “vere urgenze” della città: “Il centro storico abbandonato, la pulizia urbana trascurata, la gestione dei rifiuti da rivedere, le periferie dimenticate. Serve un cambio di passo radicale, e noi siamo pronti a offrirlo come alternativa”.

Messaggio finale? Senza giri di parole: Fratelli d’Italia a Ragusa resterà all’opposizione, pronta a sfidare Cassì e la sua nuova alleanza alle urne. Sempre se nel frattempo non cambierà qualcosa. Anche all’interno della Giunta comunale. E allora si che gli oppositori dello stesso Centrodestra saranno folgorati sulla via di Damasco. Anzi. su Corso Italia.

