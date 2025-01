Flash Mob a Vittoria per i disagi nell’Istituto Portella della Ginestra

Sabato 18 gennaio, a partire dalle ore 11:30, Fratelli d’Italia organizzerà un flash mob dinanzi all’Istituto Portella della Ginestra. La scuola è stata chiusa temporaneamente per verifiche tecniche agli impianti. L’iniziativa vuole denunciare i gravi disagi che stanno colpendo la popolazione scolastica a causa del mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento.

I consiglieri del gruppo di FDI hanno dichiarato: “Protestiamo contro un’amministrazione comunale inadeguata che non riesce a garantire i servizi essenziali. Con la scuola non si scherza! Questo ennesimo disagio non può passare sotto silenzio.”

L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni affinché si intervenga tempestivamente per risolvere una problematica che incide negativamente sulle condizioni di studio e benessere degli studenti.

