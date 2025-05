Finto maresciallo truffa anziani, ma la Polizia lo incastra: arrestato 52enne a Caltanissetta

Ha tentato di raggirare una coppia di anziani con la classica truffa del “maresciallo”, ma ad attenderlo sotto casa ha trovato gli agenti della Polizia di Stato: un 52enne pregiudicato di Catania è stato arrestato in flagranza lo scorso 3 maggio dopo aver prelevato fedi nuziali e gioielli da due ultraottantenni, convinti con l’inganno a consegnare i propri beni di valore.

Il truffatore aveva contattato la coppia spacciandosi per un ufficiale dell’Arma, raccontando una storia artefatta su una rapina e la necessità di verificare i beni in loro possesso. Con tono autoritario e ben studiato, aveva imposto agli anziani di preparare gioielli e oggetti preziosi, che un suo “inviato” avrebbe ritirato a breve per “accertamenti”.

Ma qualcosa ha insospettito il 90enne di casa. Lucido e prudente, l’uomo ha ignorato l’ansia indotta dal truffatore e ha composto il numero d’emergenza 112. È bastato quel gesto per cambiare tutto: nel giro di pochi minuti, agenti in borghese della Squadra Mobile e pattuglie della Volante hanno cinturato la zona, predisponendo un intervento fulmineo.

L’uomo, arrivato con disinvoltura a casa degli anziani, ha raccolto il “bottino” come previsto. Ma fuori dal portone è scattata la trappola: bloccato e ammanettato, è stato arrestato per truffa aggravata. Su disposizione del giudice per le indagini preliminari, è stato sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico.

La refurtiva – comprese le fedi in oro – è stata interamente recuperata e restituita agli anziani, che commossi hanno ringraziato gli agenti per la rapidità e l’efficienza dimostrata. Un’operazione che, ancora una volta, ha evitato che la truffa si trasformasse in un dramma.

© Riproduzione riservata