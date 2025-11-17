“Fino a quando?”: l’urlo della Diocesi di Noto dopo l’ennesimo massacro in Congo

Non si fermano le azioni di guerriglia nel Congo, uno Stato martoriato in ogni suo angolo dai terroristi ADF. Il dolore della Diocesi netina ha la voce del vescovo mons. Salvatore Rumeo. “Con tanto dolore arrivano notizie da Butembo che i terroristi ADF sono entrati nella grande agglomerazione di Byambwe, parrocchia di Byambwe, diocesi di Butembo-Beni ieri sera alle ore 22. La situazione è gravissima. Hanno ucciso tantissimi malati nel centro di salute diocesano gestito dalle suore e bruciato infrastrutture. Tantissime donne uccise nel reparto maternità. Dopo i terroristi sono andati ad uccidere tante altre persone nel villaggio – spiega il vescovo netino – Byambwe si trova a circa 60 chilometri dalla città di Butembo nella provincia del Nord-Kivu e a circa 40 chilometri dal villaggio di Ntoyo dove ultimamente ci sono stati altri grandi massacri. La popolazione locale non sa più a chi rivolgersi e orientare la voce per essere salvata da questa tragedia.

Il numero esatto dei morti non è ancora conosciuto. Il mondo tace e nel centro Africa si continua a morire. Fino a quando?

Siamo vicini con la preghiera a Don Fortunato e alla comunità avolese del Carmine gemellata con la parrocchia di Byambwe”. La Diocesi di Noto è gemellata con quella di Butembo Beni da circa 30 anni con un programma di aiuti che partono dalla comunità diocesana di Noto ricadente nelle due province di Ragusa e Siracusa; una Diocesi, quella africana, sotto assedio del terrorismo civile ed economico.

