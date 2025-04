Fine settimana di bronzo per la Scherma Modica: brillano Tommaso Ferraro e Giorgia Maria Gurrieri

Un weekend all’insegna dei successi e delle emozioni per la Conad Scherma Modica, impegnata su due fronti importanti: a Bouillargues, in Francia, per la Coppa Europa Non Vedenti, e a Rovigo per la seconda prova nazionale del Gran Prix Kinder+Sport under 14 di fioretto.

In Francia è stato dominio italiano nella scherma non vedenti, con vittorie sia nella prova maschile che in quella femminile. Tra i protagonisti, anche Tommaso Ferraro della Conad Scherma Modica, che si è messo al collo una prestigiosa medaglia di bronzo. Ferraro ha lottato con grande determinazione fino alla semifinale, dove si è arreso al palermitano Di Maio con il punteggio di 15-12 in un derby tutto azzurro.

Grande soddisfazione espressa dal maestro Giancarlo Puglisi, a capo della spedizione azzurra:

“I presupposti erano positivi, ma dominare in entrambe le competizioni non era scontato. Questo successo conferma l’ottimo lavoro che stiamo svolgendo nel settore giovanile della scherma non vedenti, portando nuova linfa e stimoli a un movimento in continua crescita.”

Contemporaneamente, a Rovigo, altra impresa targata Conad Scherma Modica con Giorgia Maria Gurrieri, fresca campionessa regionale. Fin dai gironi preliminari, Giorgia ha dimostrato una crescita tecnica notevole, superando tutti gli incontri a punteggio pieno e subendo solo quattro stoccate.

Entrata come testa di serie numero 3, ha saltato il primo turno del tabellone diretto, per poi superare agilmente Macari (10-1) e, con grande grinta, Passamonte (10-9). Senza particolari difficoltà ha avuto la meglio su Paladini negli ottavi di finale (10-3). Nei quarti, altro assalto tiratissimo contro Lenza: ancora una volta sul 9-9, Giorgia ha piazzato la stoccata decisiva, conquistando il podio.

In semifinale ha offerto un’ottima prestazione contro Li Bergolis, conducendo 7-6, prima di subire la rimonta dell’avversaria che ha frenato la sua corsa verso la finalissima. Resta però uno splendido terzo posto che conferma il talento e la determinazione della giovane atleta modicana.

