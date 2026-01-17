Fibrillazioni politiche a Vittoria: la Dc incalza la Giunta, “Ecco le nostre priorità per il bilancio”

Gli interventi sulla rete idrica comunali sono una priorità inderogabile. A Vittoria, una rete idrica a pezzi, con numerose perdite d’acqua hanno creato negli anni numerosi disservizi. Il prezioso liquido non arriva nelle case di alcuni quartieri o vi sono comunque delle carenze che rendono necessario l’intervento delle autobotti per supplire alle esigenze delle famiglie. Il rifacimento, l’ammodernamento e la messa in sicurezza della rete idrica cittadina rappresentano una priorità a Vittoria.

Ne sono convinti i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana di Vittoria che, con il capogruppo Marco Greco, la presidente del consiglio comunale Concetta Fiore e i consiglieri Giovanna Iabichella e Giacomo Romano hanno presentato un emendamento al DUP (Documento Unico di programmazione) redatto dall’amministrazione comunale per il triennio 2026 – 2028. I quattro consiglieri Dc ritengono che prima di ogni altro investimento che l’amministrazione voglia programmare bisogna intervenire con priorità per risolvere il problema della rete idrica.

L’emendamento ha avuto il parere favorevole degli uffici comunali.

I quattro consiglieri hanno presentato altri quattro emendamenti al Dup. Le altre priorità – a loro parere inderogabili – riguardano la messa in sicurezza dello Stradale Arcerito (una delle arterie che collega Vittoria alla fascia costiera) che ha una sede stradale dissestata, quindi molto pericolosa e dove si sono verificati numerosi incidenti anche mortali. Essi chiedono inoltre di intervenire per la tutela del verde urbano. Nei quattro anni di amministrazione Aiello sono stati abbattuti molti alberi, anche senza che ci sia un’adeguata documentazione tecnica preventiva e senza che ci sia una programmazione di interventi compensativi. I quattro consiglieri chiedono che si rafforzi il verde urbano, necessario nella città, con la piantumazione compensativa di essenze autoctone adeguato al tessuto urbano e tra questi viene suggerito il sughero.

Fiore, Greco, Romano e Iabichella chiedono anche un’azione forte di contrasto alle fumarole, programmando un’zione di recupero, trattamento delle biomasse agricole, anche con l’obiettivo di un utilizzo orientato alla produzione di energia da biomasse.

Infine, per il Lungomare Lanterna, da sempre esposto all’azione dei venti con fenomeni importanti di erosione costiera, i consiglieri Dc chiedono degli interventi di mitigazione ambientale, con la realizzazione di una barriera verde di protezione con alberi.

Tutti gli emendamenti hanno ricevuto parere positivo.

Per i consiglieri Dc la loro approvazione risulta prioritaria rispetto alla possibilità di approvare il Dup e il bilancio di previsione, che l’amministrazione Aiello vorrebbe approvato in tempi brevi. L’approvazione degli emendamenti potrebbe rappresentare una sorta di conditio sine qua non per l’approvazione di tutti i documenti di programmazione finanziaria dell’ente. E senza i voti dei consiglieri della Democrazia Cristiana, il bilancio di previsione e il Dup difficilmente potrebbero essere approvati.

Il bilancio è stato incardinato nella seduta del 14 gennaio e l’argomento è stato rinviato alla seduta programmata per il 27 gennaio. Saranno giorni di frenetiche trattative per capire se il documento di programmazione finanziaria dell’ente potrà essere approvato in tempi brevi, senza la necessità di ricorrere alla spesa in dodicesimi. L’amministrazione – che ha già programmato alcune opere pubbliche – tra cui la sistemazione di via Roma – ha necessità del bilancio per poter richiedere mutui e finanziamenti. Ma le priorità dettate dalla richiesta dei consiglieri Dc potrebbero orientare altrove le scelte che l’amministrazione dovrà operare, individuando e perseguendo altre priorità, quali quelle dettate proprio dagli emendamenti dei consiglieri della Dec.

