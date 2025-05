“Festacrante in centro” torna ad animare Ragusa: in arrivo un weekend a tutto ritmo con due imperdibili concerti live.

RAGUSA – C’è una magica atmosfera che si diffonde tra le vie, attraversa le piazze e anima i cuori. Che unisce, invita, coinvolge. È “Festacrante in centro”, la rassegna che fa vibrare l’anima di Ragusa e riporta la vita nel cuore della città. Promossa dal centro commerciale naturale “I Tre Ponti” con il sostegno del Comune di Ragusa, la manifestazione è un invito a vivere il centro come luogo di incontro e rinascita, dove cultura, commercio e comunità si intrecciano in un abbraccio festoso e colorato. Da tre edizioni, Festacrante è la dimostrazione concreta che l’arte e la musica possono rianimare piazze e vie. È la conferma che la città ha voglia di esserci, di ritrovarsi, di lasciarsi ispirare. Dopo il successo dell’apertura affidata all’elegante performance del trio composto da Marco Cascone, Fiammetta Poidomani e Daniele Ricca, la terza edizione della rassegna continua con un fine settimana carico di energia e sonorità senza tempo. Venerdì 9 maggio, in via Roma alle ore 19.00, arrivano “The Biscuits Out Machine”. Senza mai perdere il contatto con il Blues e il Rhythm’n’Blues che da sempre caratterizzano il loro stile, la band, con una carriera trentennale, propone un mix irresistibile di grandi classici del Rock e del Rock’n’roll. Un connubio travolgente tra le radici della grande musica internazionale e le aspettative di un pubblico variegato ed esigente, pronto a lasciarsi conquistare dal groove e dalla passione di questa band storica. Sabato 10 maggio, sarà invece il turno dei “Brothers in the Straits”, in piazza San Giovanni alle 21.00, che ripropongono con fedeltà i successi indimenticabili dei Dire Straits. Sarà un’esperienza musicale elettrizzante, che porterà il pubblico a rivivere, insieme a questa nota band siciliana, emozioni uniche grazie alla passione e al talento di una band capace di rendere ogni nota un ricordo vivo e vibrante. “Festacrante è il sogno di una città che riscopre se stessa tra note, luci e sorrisi – spiega Elio Guastella, presidente del Ccn – Abbiamo scommesso sul centro e sulla forza delle persone che lo vivono, e stiamo dimostrando che, quando si mettono insieme visione, passione e collaborazione, si può restituire alla città un cuore pulsante, vivo e accogliente”. Informazioni sui canali social.



