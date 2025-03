Festa di fine Ramadan. “Eid al Fitr” per migliaia di musulmani in preghiera all’alba

Festa di fine Ramadan. Questa mattina all’alba i musulmani si sono radunati in preghiera per la festa di “Eid al Fitr”. A Vittoria, Comiso e Scicli i raduni più numerosi che si sono svolti in vari posti (nella foto la festa di fine Ramadan che si è svolta nei campetti di Cave Grazia). I fedeli di religione islamica si sono radunati in gruppo anche a Santa Croce Camerina (nei campetti di santa Rosalia), nella moschea di Vittoria, ma anche a Ragusa, Acate e a Scicli dove pure sono presenti le comunità islamiche. Dopo la preghiera e i festeggiamenti con dolci e bevande, i festeggiamenti proseguono nelle case dove i fedeli invitano e vengono invitati a trascorrere il resto della giornata.

La comunità musulmana rompe il digiuno che è andato avanti per un mese e che, in buona parte, ha coinciso con il tempo di Quaresima dei cattolici. Gli adulti sani e consapevoli hanno osservato l’astensione dal cibo durante le ore diurne, limitandosi ad assumere un pasto abbondante solo la sera e uno spuntino prima dell’alba.

Migliaia coloro che hanno partecipato nelle varie città. Per la comunità islamica in provincia di Ragusa (per la maggior parte composta da musulmani provenienti dal Maghreb, che rappresentano la comunità più numerosa) , oggi è un giorno di festa. Molti indossavano gli abiti tradizionali.

Come sempre la preghiera si è svolta in modo separato, con due gruppi di uomini e di donne.

