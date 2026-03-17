In occasione della Festa del Papà, i Consultori familiari dell’ASP di Ragusa promuovono una serie di iniziative dedicate al ruolo paterno e alla relazione tra padri e figli. Gli appuntamenti, organizzati dall’U.O.S.D. Coordinamento Consultori, diretta dalla dottoressa Nunziata Pace, vogliono offrire ai genitori uno spazio di dialogo, ascolto e condivisione, valorizzando l’importanza della figura paterna […]
Festa dell’Unità Nazionale: alzabandiera e corona d’alloro a Ragusa
17 Mar 2026 13:26
Nella mattinata odierna, Piazza San Giovanni a Ragusa è stata teatro della “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, istituita dalla legge 23 novembre 2012, n. 222.
La cerimonia, organizzata congiuntamente dal Libero Consorzio di Ragusa e dal Comune di Ragusa, ha visto momenti solenni come l’esecuzione dell’inno nazionale, l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, simboli di memoria e rispetto verso la storia del Paese.
Autorità e comunità presenti
All’evento hanno partecipato autorità civili e religiose, tra cui il Vescovo di Ragusa, espressione della vicinanza della comunità diocesana, le deputazioni nazionali e regionali, i Sindaci dei Comuni della provincia, i vertici delle Forze dell’Ordine e numerose associazioni combattentistiche e d’arma.
Foto: Salvo Bracchitta
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