Festa dell’Unità Nazionale: alzabandiera e corona d’alloro a Ragusa

Nella mattinata odierna, Piazza San Giovanni a Ragusa è stata teatro della “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, istituita dalla legge 23 novembre 2012, n. 222.

La cerimonia, organizzata congiuntamente dal Libero Consorzio di Ragusa e dal Comune di Ragusa, ha visto momenti solenni come l’esecuzione dell’inno nazionale, l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, simboli di memoria e rispetto verso la storia del Paese.

Autorità e comunità presenti

All’evento hanno partecipato autorità civili e religiose, tra cui il Vescovo di Ragusa, espressione della vicinanza della comunità diocesana, le deputazioni nazionali e regionali, i Sindaci dei Comuni della provincia, i vertici delle Forze dell’Ordine e numerose associazioni combattentistiche e d’arma.

Foto: Salvo Bracchitta

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