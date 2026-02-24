L’ASP di Ragusa annuncia l’apertura, a partire dal 2 marzo, del nuovo ambulatorio di Malattie Infettive presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, un presidio specialistico pensato per rafforzare l’offerta assistenziale e consolidare la rete dei servizi di prossimità. L’ambulatorio, situato nei locali dell’ex Rianimazione al secondo piano del Padiglione A, nasce con una duplice funzione: da […]
Festa dei Vigili del Fuoco a Ragusa: onore al coraggio che salva vite
24 Feb 2026 17:44
Il prossimo 27 febbraio 2026 la sede centrale dei Vigili del Fuoco di Ragusa ospiterà la Festa Istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un evento dedicato a rendere omaggio al coraggio, alla professionalità e all’impegno costante di chi ogni giorno garantisce sicurezza e soccorso alla comunità. Il tema celebrativo di quest’anno, “Lì dove serve”, mette in luce la vicinanza dei Vigili del Fuoco ai cittadini, sempre pronti a intervenire in qualsiasi emergenza.
La giornata inizierà alle 8:30 con l’arrivo degli studenti dell’IIS Ferraris, che saranno accolti in aula didattica per una presentazione sulle attività e sulla missione del Corpo. Alle 9:00 sarà inaugurata la mostra statica delle specialità presenti al Comando di Ragusa, un’occasione unica per ammirare mezzi, attrezzature e competenze dei Vigili del Fuoco.
La cerimonia ufficiale prenderà il via alle 10:00 con l’alzabandiera, gli onori ai caduti e la lettura dei messaggi istituzionali, seguiti dall’allocuzione del Comandante del Comando di Ragusa. Durante l’evento verranno consegnati riconoscimenti speciali al personale: elogi per le attività di soccorso effettuate sul territorio provinciale e oltre, croci per anzianità di servizio a chi ha completato 15 anni di carriera senza demerito, il ricordo dell’apertura del distaccamento di Modica nel 1991 e diplomi di lodevole servizio per il personale collocato in quiescenza dopo una carriera esemplare. La cerimonia si concluderà alle 11:15 con la visita di autorità e ospiti alla mostra statica delle specialità presenti al Comando, offrendo un momento di condivisione e vicinanza tra cittadini e Vigili del Fuoco.
Cittadini e giornalisti sono invitati a partecipare a questa giornata di celebrazione e riconoscimento, un’occasione per riflettere sul ruolo fondamentale dei Vigili del Fuoco nella sicurezza e nel soccorso della comunità. L’evento rappresenta non solo un omaggio ai valorosi professionisti del CNVVF, ma anche un momento per avvicinare la comunità alle attività di protezione civile.
