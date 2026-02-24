Festa dei Vigili del Fuoco a Ragusa: onore al coraggio che salva vite

Il prossimo 27 febbraio 2026 la sede centrale dei Vigili del Fuoco di Ragusa ospiterà la Festa Istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un evento dedicato a rendere omaggio al coraggio, alla professionalità e all’impegno costante di chi ogni giorno garantisce sicurezza e soccorso alla comunità. Il tema celebrativo di quest’anno, “Lì dove serve”, mette in luce la vicinanza dei Vigili del Fuoco ai cittadini, sempre pronti a intervenire in qualsiasi emergenza.

La giornata inizierà alle 8:30 con l’arrivo degli studenti dell’IIS Ferraris, che saranno accolti in aula didattica per una presentazione sulle attività e sulla missione del Corpo. Alle 9:00 sarà inaugurata la mostra statica delle specialità presenti al Comando di Ragusa, un’occasione unica per ammirare mezzi, attrezzature e competenze dei Vigili del Fuoco.

La cerimonia ufficiale prenderà il via alle 10:00 con l’alzabandiera, gli onori ai caduti e la lettura dei messaggi istituzionali, seguiti dall’allocuzione del Comandante del Comando di Ragusa. Durante l’evento verranno consegnati riconoscimenti speciali al personale: elogi per le attività di soccorso effettuate sul territorio provinciale e oltre, croci per anzianità di servizio a chi ha completato 15 anni di carriera senza demerito, il ricordo dell’apertura del distaccamento di Modica nel 1991 e diplomi di lodevole servizio per il personale collocato in quiescenza dopo una carriera esemplare. La cerimonia si concluderà alle 11:15 con la visita di autorità e ospiti alla mostra statica delle specialità presenti al Comando, offrendo un momento di condivisione e vicinanza tra cittadini e Vigili del Fuoco.

Cittadini e giornalisti sono invitati a partecipare a questa giornata di celebrazione e riconoscimento, un’occasione per riflettere sul ruolo fondamentale dei Vigili del Fuoco nella sicurezza e nel soccorso della comunità. L’evento rappresenta non solo un omaggio ai valorosi professionisti del CNVVF, ma anche un momento per avvicinare la comunità alle attività di protezione civile.

