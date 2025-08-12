Home / Attualità

Ferragosto, tra festa e degrado: l’appello di Fare Verde Vittoria per salvare le spiagge

12 Ago 2025 12:46

Come ogni anno, la notte del 14 agosto trasforma le spiagge in enormi palcoscenici di festa. Migliaia di giovani si riversano sulla sabbia per il tradizionale “Ferragosto mordi e fuggi”, spesso armati di tende e falò improvvisati. Ma dietro la musica e i brindisi resta troppo spesso un’amara eredità: rifiuti sparsi ovunque e natura violentata dall’incuria.

«Il bivacco – denunciano da Fare Verde Vittoria – non diventa mai un incontro rispettoso con la madre natura, ma un’occasione di abbandono di ogni regola». Un paradosso per una città che da anni lavora sull’educazione ambientale e sulla raccolta differenziata, ma che proprio nella notte più attesa dell’estate sembra concedere “carta bianca” all’inciviltà.

L’impegno di volontari e operatori comunali è enorme: distribuzione di sacchetti portarifiuti, squadre di pulizia in azione all’alba, mezzi e uomini schierati per la bonifica. Ma il malcostume di pochi vanifica lo sforzo di molti. L’associazione lancia un invito chiaro: «Nessun compromesso per il rispetto della natura e del bene comune. Servono non solo strumenti pratici, ma anche un cambio culturale vero, che parta da famiglie e istituzioni».

Il messaggio è diretto soprattutto ai giovani: il rispetto dell’ambiente non è un optional, ma un dovere civico che deve scattare dentro ciascuno di noi. Perché il mare e le spiagge che oggi sporchiamo sono lo stesso mare e le stesse spiagge che domani diremo di amare.

