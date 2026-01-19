Ferita, umiliata e ricattata dal compagno: la storia di una donna ragusana. Finalmente il processo

Il 25 novembre 2022 a Vittoria. Una lite. Lui le morde l’orecchio sinistro e le provoca un trauma facciale oltre a lesioni multiple. La prognosi è di 8 giorni salvo complicazioni. Il giorno dopo invia alla madre di lei dei video sessualmente espliciti della ex fidanzata accompagnati da screenshot di messaggi tra lui e la sua ex avvisando la donna di averne altri. La ex fidanzata decide di denunciarlo. Lui è stato rinviato a giudizio a ottobre del 2024 per le lesioni aggravate dal fatto di averle provocate alla ex compagna e per quanto previsto dall’articolo 612 ter del Codice penale, ovvero la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona rappresentata. La prima udienza era stata fissata al 7 marzo del 2025 ma il processo non è mai iniziato. Una serie di rinvii per il trasferimento del giudice Andrea Reale davanti al quale si doveva celebrare il processo, che ad ottobre 2025, dopo 22 anni al Tribunale di Ragusa è stato trasferito alla Corte d’Appello di Catania. Poi la nuova assegnazione dei ruoli. Il processo inizierà il 16 giugno davanti al giudice monocratico Fabrizio Di Sano.

