“Fateci volare da Comiso”: l’appello del mondo dello spettacolo per salvare l’aeroporto. VIDEO

Sergio Friscia, Roberto Lipari, Giovanni Caccamo, Rocco Barbaro, Marco Mazzaglia, Vincenzo Spampinato e tanti altri…sono questi alcuni dei nomi di artisti che hanno aderito all’appello lanciato sui social dal Comitato per lo sviluppo e la difesta dell’aeroporto di Comiso e che è diventato virale.

L’appello

L’appello, unanime, vuole ricordare a tutti l’importanza dello scalo degli iblei che permetterà a tantissimi viaggiatori di conoscere e apprezzare le bellezze del territorio: “Fateci volare da Comiso”, “Più voli per Comiso”, “Difendiamo il nostro territorio”. Personalità artistiche diverse e provenienti da ogni parte della Sicilia si uniscono per lanciare un appello serio, importante, al di la di quanto sta accadendo in questi giorni.

In questi giorni l’aeroporto degli Iblei è stato sotto i riflettori mediatici a causa dell’annuncio (poi ritrattato) di Aeroitalia. Ma al di la delle decisioni della compagnia aerea, è innegabile che lo scalo ibleo sia in una condizioni difficile, una strada in salita da cui al momento non si vede una vera via d’uscita.

