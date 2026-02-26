Farmaci e terapie, a Ragusa nasce una rete civica per proteggere gli over 65

Il Comune di Ragusa scende in campo per promuovere la cultura della prevenzione e della corretta assunzione delle terapie. Su iniziativa dell’Assessorato alla Sanità, Politiche della Salute e Sviluppo di Comunità, l’amministrazione ha aderito alla campagna nazionale “Ricordati di stare bene”, presentata nei mesi scorsi a Roma e dedicata al tema cruciale dell’aderenza terapeutica, soprattutto tra gli over 65.

L’iniziativa è promossa a livello nazionale da Happy Ageing, Alleanza Italiana per l’Invecchiamento Attivo, e da Federsanità ANCI, realtà autorevoli impegnate nel rafforzamento delle politiche sanitarie territoriali e nella promozione dell’invecchiamento in buona salute.

Aderenza terapeutica, una sfida sanitaria e sociale

Seguire con costanza e precisione le terapie prescritte dal medico è un presupposto fondamentale per chi convive con patologie croniche. L’aderenza terapeutica non è soltanto una buona pratica sanitaria, ma un vero e proprio investimento sulla qualità e sull’aspettativa di vita. Prendersi cura della propria salute è un diritto, ma anche un dovere civico.

I dati nazionali restituiscono però un quadro complesso. Se il 28,5% delle persone anziane assume dieci o più farmaci nel corso dell’anno, la percentuale di mancata aderenza terapeutica sfiora il 50%. Una cifra che si traduce in un peggioramento delle condizioni cliniche, in un aggravamento delle cronicità e in un aumento dei ricoveri ospedalieri. L’impatto economico sul Sistema Sanitario Nazionale è enorme: si stimano 16 miliardi di euro di costi diretti e 5 miliardi di costi indiretti.

La rete territoriale di Ragusa per la salute degli over 65

Il 25 febbraio 2026, nella Sala Giunta del Comune, l’amministrazione ha riunito una vasta rappresentanza di attori locali con l’obiettivo di trasformare la campagna in un’azione concreta e capillare sul territorio. Hanno aderito istituzioni sanitarie come ASP Ragusa, Ordine dei Medici e Ordine dei Farmacisti, insieme ai sindacati dei pensionati CGIL, CISL e UIL, alla CNA e ad Anteas.

Coinvolti anche la Rete Civica della Salute, il Centro Diurno per Anziani, soggetti del privato sociale e club service come Rotary, Lions e Soroptimist. Una mobilitazione ampia che punta a fare dell’aderenza terapeutica una responsabilità condivisa, non più solo individuale ma collettiva.

La campagna è rivolta prioritariamente agli over 65 e ai loro caregiver. L’obiettivo è accrescere la consapevolezza sui corretti percorsi di cura, favorendo il dialogo tra cittadini, professionisti sanitari e associazioni, in un’ottica di comunità.

L’assessore Iacono: “Un modello innovativo di capitale sociale”

“L’adesione a questa campagna nazionale, sostenuta da partner autorevoli come Federsanità e Happy Ageing – spiega l’assessore alla Sanità Giovanni Iacono – rappresenta un modello innovativo di capitale sociale. Siamo riusciti a creare una rete di partecipazione civica capace di dare risposte collettive e comunitarie a una sfida sommersa, poco conosciuta, ma con un impatto elevato sulle persone e sul Sistema Sanitario Nazionale”.

Un contesto reso ancora più complesso dall’allungamento dell’aspettativa di vita, non sempre accompagnato da buona salute, dall’aumento delle cronicità e da una trasformazione sociale che vede famiglie sempre più frammentate e un numero crescente di persone anziane che vivono sole.

Con questa adesione, Ragusa punta a diventare un modello territoriale nella promozione dell’invecchiamento attivo e della cultura della prevenzione, trasformando la salute in un progetto condiviso di comunità.

© Riproduzione riservata