False email del Fisco: scatta l’allarme phishing

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Una nuova campagna di phishing sta colpendo migliaia di utenti attraverso false email che sembrano provenire dall’Agenzia delle Entrate. A lanciare l’allerta è la stessa Agenzia, che ha segnalato il proliferare di messaggi fraudolenti costruiti per spaventare i contribuenti e spingerli a cliccare su link pericolosi o fornire dati sensibili.

L’avviso è stato rilanciato anche dallo Sportello dei Diritti, che invita i cittadini alla massima prudenza davanti a comunicazioni sospette che utilizzano il logo e l’identità grafica del Fisco italiano.

La truffa delle false email “urgenti”

I cybercriminali stanno inviando email con oggetti e contenuti allarmanti, caratterizzati da espressioni come “Azione urgente” o richieste immediate di regolarizzazione fiscale.

L’obiettivo è mettere sotto pressione la vittima, inducendola ad agire senza verificare l’autenticità del messaggio.

Secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate, le mail fraudolente invitano spesso a cliccare su collegamenti esterni, scaricare allegati o inserire credenziali personali e coordinate bancarie.

Una tecnica ormai molto diffusa nel panorama delle truffe online, ma che continua a mietere vittime sfruttando la paura legata ai controlli fiscali.

L’Agenzia delle Entrate: “Siamo estranei a queste comunicazioni”

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito di essere totalmente estranea ai messaggi in circolazione e invita gli utenti a cancellare immediatamente le email sospette.

In caso di dubbi, è consigliato consultare la pagina ufficiale dedicata al phishing sul portale istituzionale oppure contattare direttamente gli uffici competenti.

Le raccomandazioni sono chiare:

non cliccare sui link presenti nelle email,

non aprire allegati,

non comunicare password, dati personali o coordinate bancarie.

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