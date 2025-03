Ezio Occhipinti nel Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi

Incarico che lo sciclitano, pioniere della formula dell’Albergo Diffuso in Sicilia, avrà per il triennio 2025-2027. “Un ruolo che accolgo con entusiasmo e senso di responsabilità, consapevole dell’importanza che questo modello di ospitalità rappresenta per la valorizzazione dei nostri borghi e per il futuro del turismo sostenibile in Italia e nel mondo – afferma Ezio Occhipinti – ringrazio il presidente Giancarlo Dall’Ara ed il direttore Giuseppe Nardone per la fiducia e per avermi proposto. Oltre a essere un grande onore personale, considero questa nomina un riconoscimento per la Sicilia, per Scicli e per Scicli Albergo Diffuso, il primo albergo diffuso dell’isola”.

Per la prima volta, la Sicilia ha una voce nel CdA dell’Associazione nazionale degli alberghi diffusi.

“Un passo importante per la nostra terra, spesso frammentata nelle sue tante eccellenze, ma ricca di potenzialità ancora inespresse. Il modello dell’albergo diffuso è una straordinaria opportunità per i nostri borghi, per il turismo esperienziale e per un’accoglienza autentica che metta al centro le comunità locali – conclude Ezio Occhipinti – continuerò a lavorare con passione per dare il mio contributo e per far crescere sempre di più questa visione, con l’orgoglio di rappresentare la mia terra in un contesto nazionale e internazionale. Il futuro è negli Alberi Diffusi d’Italia”.

