Un gesto di grande generosità ha segnato nei giorni scorsi l’attività dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dove è stato effettuato un prelievo di cornee su una giovane paziente deceduta prematuramente. Un atto di solidarietà reso possibile dopo l’accertamento della morte cerebrale e nel rispetto della volontà espressa in vita e della sensibilità dei familiari, che hanno […]
Extracomunitario con coltello minaccia i poliziotti a Vittoria
22 Mag 2026 17:28
Da un paio di giorni era stato avvistato, forse in stato confusionale, alla periferia di Vittoria, in direzione di Acate.
Alcuni automobilisti di passaggio e i residenti della zona avevano segnalato la presenza di un extracomunitario alla Polizia, chiedendo di intervenire perché l’uomo era potenzialmente pericoloso.
Per ultimo , l’uomo si e recato nel complesso della comunità sorta al posto dell’ex centro di accoglienza per tossicodipendenti Gerico, dove oggi sono ospitati degli immigrati.
Quando i poliziotti sono arrivati ai sono vissuti momenti di tensione perché l’uomo era armato di coltello e lo brandiva pericolosamente. Alla fine ha cercato di puntarlo contro gli agenti e di colpirli. Questi però con destrezza sono riusciti a bloccarlo e a disarmarlo. L’uomo è stato condotto in commissariato a Vittoria in attesa della decisione del magistrato. Non è ancora chiaro dove l’uomo viva e da quanto tempo si trovi a Vittoria, nè quali siano le sue condizioni di salute. Per lui si dovranno assumere i provvedimenti necessari.
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