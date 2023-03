Eventi turistici: Modica scompare e rosica per S. Giorgio di Ibla

Chissà come sarà contento l’onorevole Ignazio Abbate, che proprio 24 ore prima, durante la presentazione di Maria Monisteri come candidata a sindaco, ha avuto l’audacia di dichiarare che “Palermo e Modica non sono mai state così vicine”.

Ragusa e Scicli presenti

Perché a giudicare dalle ultime scelte ufficiali in tema di turismo, appare chiaramente l’opposto: Modica è scomparsa dall’elenco degli eventi di richiamo turistico 2023 appena emanato dall’assessore regionale del Turismo, Elvira Amata (Fratelli d’Italia, stessa coalizione del deputato locale), mentre sono ben presenti i due gioielli del barocco a nord e a sud di Modica, vale a dire Ragusa e Scicli.

La prima, addirittura, annovera due eventi: la festa patronale di San Giorgio a Ibla in maggio e Le vie dei tesori, grande circuito di promozione del patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia, nato nel 2006 dall’omonima Fondazione, nel quale è da tempo inserita anche Scicli.

In entrambe le città, gli eventi legati a “Le vie dei tesori” sono previsti per tre fine settimana consecutive fra il 7 e il 22 ottobre.

Chocomodica disperso



Modica non c’è. Dato per disperso l’unico evento inserito nei calendari precedenti, cioè Chocomodica, è scomparsa anche la città. L’antica e partecipatissima festa di San Giorgio a fine aprile? Non pervenuta! Le feste degli altri co-patroni? Ma quando mai! La Madonna vasa vasa? Robetta, evidentemente.

Lista povera

A dire il vero, la lista degli eventi regionali di richiamo turistico quest’anno è veramente povera. Una spiegazione è nella data di emanazione. Negli anni scorsi era stilata tra novembre e dicembre, mesi precedenti all’effettivo calendario. Quest’anno, in tutto sono soltanto 18 manifestazioni, contro le 56 del 2020 e le 45 del 2019. Manca tanto, come addirittura la festa di Sant’Agata, ritenuta il terzo evento religioso e folkloristico più seguito nel mondo. Ma solo perché Sant’Agata ha il suo apice a inizio febbraio. Con il calendario degli eventi stilato a marzo, impossibile includerla.

Nel decreto assessoriale si richiama l’elenco del 2020 quale riferimento per quello appena pubblicato. Ma fra i 18 eventi del 2023 e i 56 di tre anni fa c’è una bella differenza numerica. L’esclusione di Modica risalta ancora di più perché le città barocche vicine, patrimonio Unesco, sono invece presenti.

In città c’è di sicuro altro oltre al cioccolato, ma non viene valorizzato con l’evidenza che merita l’inserimento nell’elenco degli eventi regionali di richiamo turistico.