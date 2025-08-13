Estate sicura: Polizia di Stato in prima linea per chi viaggia

Milioni di italiani in movimento, strade e stazioni affollate, cieli sorvolati da elicotteri: è il grande esodo estivo e la Polizia di Stato non fa mancare la sua presenza. Con l’impegno quotidiano delle sue Specialità, l’obiettivo è uno solo: garantire viaggi sicuri e assistenza costante a chi si sposta per vacanza o per ricongiungersi con i propri cari.

Polizia di Stato viaggi e sicurezza stradale

La Polizia Stradale pattuglia ogni giorno le principali arterie di viabilità, con presidi di vigilanza e posti di controllo mirati a contrastare comportamenti di guida pericolosi. Velocità eccessiva, distrazione al volante e mancato uso delle cinture restano tra le principali cause di incidenti: per questo, gli agenti presidiano punti strategici, promuovendo prudenza e responsabilità.

Presenza della Polizia Ferroviaria durante i viaggi

Nei nodi ferroviari, dove arrivi e partenze si intrecciano senza sosta, la Polizia Ferroviaria vigila su passeggeri e convogli. Controlli preventivi, presenza rassicurante e interventi rapidi sono la risposta a furti, truffe o emergenze sanitarie, per un viaggio in treno più sicuro.

Il Reparto Volo e la sicurezza dei viaggiatori

Gli aeromobili e gli elicotteri del Reparto Volo offrono un punto di vista privilegiato: monitorano traffico stradale e ferroviario, individuano situazioni di rischio e coordinano i soccorsi dall’aria, riducendo i tempi di intervento e garantendo un controllo costante.

Polizia di Stato viaggi: la campagna #essercisempre

Per raccontare questo impegno, la Polizia di Stato ha realizzato uno spot con immagini autentiche: operatori che aiutano, ascoltano, accompagnano. Dal sole rovente dell’autostrada ai binari gremiti, fino al volo silenzioso sopra le città, il filo conduttore è uno solo: #essercisempre, perché la sicurezza non va mai in vacanza.

