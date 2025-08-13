L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Estate sicura: Polizia di Stato in prima linea per chi viaggia
13 Ago 2025 10:29
Milioni di italiani in movimento, strade e stazioni affollate, cieli sorvolati da elicotteri: è il grande esodo estivo e la Polizia di Stato non fa mancare la sua presenza. Con l’impegno quotidiano delle sue Specialità, l’obiettivo è uno solo: garantire viaggi sicuri e assistenza costante a chi si sposta per vacanza o per ricongiungersi con i propri cari.
Polizia di Stato viaggi e sicurezza stradale
La Polizia Stradale pattuglia ogni giorno le principali arterie di viabilità, con presidi di vigilanza e posti di controllo mirati a contrastare comportamenti di guida pericolosi. Velocità eccessiva, distrazione al volante e mancato uso delle cinture restano tra le principali cause di incidenti: per questo, gli agenti presidiano punti strategici, promuovendo prudenza e responsabilità.
Presenza della Polizia Ferroviaria durante i viaggi
Nei nodi ferroviari, dove arrivi e partenze si intrecciano senza sosta, la Polizia Ferroviaria vigila su passeggeri e convogli. Controlli preventivi, presenza rassicurante e interventi rapidi sono la risposta a furti, truffe o emergenze sanitarie, per un viaggio in treno più sicuro.
Il Reparto Volo e la sicurezza dei viaggiatori
Gli aeromobili e gli elicotteri del Reparto Volo offrono un punto di vista privilegiato: monitorano traffico stradale e ferroviario, individuano situazioni di rischio e coordinano i soccorsi dall’aria, riducendo i tempi di intervento e garantendo un controllo costante.
Polizia di Stato viaggi: la campagna #essercisempre
Per raccontare questo impegno, la Polizia di Stato ha realizzato uno spot con immagini autentiche: operatori che aiutano, ascoltano, accompagnano. Dal sole rovente dell’autostrada ai binari gremiti, fino al volo silenzioso sopra le città, il filo conduttore è uno solo: #essercisempre, perché la sicurezza non va mai in vacanza.
