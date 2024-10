Estate infinita: oggi 73 agosto 2024. Tuffi nel mare di Marina di Ragusa. Ecco le previsioni meteo

L’estate sembra non voler lasciare il passo all’autunno a Marina di Ragusa. Oggi, 13 ottobre, è come se fossimo ancora in pieno agosto, tanto che possiamo scherzosamente definire la giornata come il “73 agosto” 2024. Questa data ironica è nata sommando i giorni trascorsi da fine agosto a settembre e ottobre, portandoci idealmente a vivere un’estate che si è estesa ben oltre il suo naturale confine.

Le temperature miti di questa settimana, che hanno sfiorato i 26°C durante il giorno, stanno favorendo una presenza massiccia di visitatori e locali lungo le spiagge e le vie di Marina di Ragusa. Come se il calendario fosse rimasto bloccato nel pieno dell’estate, il lungomare si riempie di famiglie, giovani e turisti intenti a godersi gli ultimi tuffi in mare.

Molti, attirati da queste giornate quasi estive, hanno colto l’occasione per un bagno fuori stagione, approfittando del mare calmo e delle acque ancora piacevolmente tiepide. Nonostante il calendario indichi autunno, la sensazione è quella di essere ancora nel cuore dell’estate.

A contribuire a questa sensazione di “agosto infinito” ci sono state anche alcune iniziative locali, come il Marina Fest, che ha animato con musica, spettacoli e degustazioni enogastronomiche.

È un fenomeno raro ma sempre più comune negli ultimi anni: le estati che si estendono ben oltre la fine di agosto, regalando ai siciliani giornate di sole e mare anche in ottobre. Gli stabilimenti balneari rimasti aperti oltre il termine previsto della stagione, infatti, testimoniano il crescente interesse per questo periodo dell’anno, che permette di vivere il mare in un clima più tranquillo e meno affollato.

La “estate infinita” sta così proseguendo a Marina di Ragusa, lasciando la porta aperta a chiunque voglia godersi ancora qualche giorno di relax prima che l’autunno faccia davvero il suo ingresso.

LE PREVISIONI METEO FINO A MERCOLEDI’

Secondo le previsioni meteo da domani ci sarà un lievissimo calo delle temperature ma si proseguirà ancora con sole, caldo e la possibilità, per chi vuole, di fare il bagno a mare. A Marina di Ragusa dunque le belle giornate proseguiranno ancora. Cambiamenti previsti per il fine settimana ma non dovrebbe trattarsi di un cambiamento molto repentino delle temperature.

