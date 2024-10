Grande successo per Marina Fest: ecco cosa prevede il programma di questa domenica 13 ottobre

La prima edizione di Marina Fest ha debuttato ieri con un grande successo di pubblico e di partecipazione. La manifestazione, organizzata da Ciccio Barone con il contributo della Regione Siciliana e l’adesione di numerose attività commerciali, ha trasformato Marina di Ragusa in un vivace palcoscenico di eventi, performance artistiche e momenti di condivisione. Il clima favorevole ha ulteriormente contribuito al successo, con alcune persone che, questa mattina, hanno persino approfittato della giornata soleggiata per fare il bagno in mare.

Le attività mattutine di oggi hanno già visto una buona partecipazione, con piazza Duca degli Abruzzi che si è animata con gonfiabili e attività di intrattenimento per i più piccoli. Molto apprezzato anche l’incontro in piazza Torre, dove il professor Pippo Gurrieri ha intrattenuto i presenti con un interessante approfondimento su “Storie e leggende della Torre di Mazzarelli”.

Il programma di oggi pomeriggio, domenica 13 ottobre

Nel pomeriggio di oggi, il Marina Fest entrerà nel vivo con una serie di appuntamenti imperdibili. A partire dalle 18:30, il gran finale sarà caratterizzato dal concerto “Notte di Stelle”, un omaggio alla musica di Ennio Morricone. L’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le celebri colonne sonore del grande compositore italiano. Lo spettacolo, che si preannuncia emozionante, non sarà solo musicale: l’attore Andrea Bartolomeo darà voce ai personaggi e alle ambientazioni che hanno reso grande il cinema di Morricone.

Durante tutta la manifestazione, le gelaterie e numerosi locali di Marina di Ragusa offriranno gusti e specialità a prezzi promozionali, dando al pubblico la possibilità di gustare prodotti esclusivi creati appositamente per l’evento.

