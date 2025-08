Estate al mare? Attenzione agli occhi: i 10 consigli per proteggerli da sabbia, sole e creme solari

Sole, mare e relax: l’estate è sinonimo di vacanze e libertà. Ma, tra un tuffo e un’abbronzatura perfetta, spesso dimentichiamo uno degli organi più delicati del nostro corpo: gli occhi. A lanciare l’allarme è Clinica Baviera, leader europeo in oftalmologia, secondo cui oltre la metà degli incidenti oculari estivi avviene in spiaggia.

Non è un caso. La sabbia, il sale, il vento, le creme solari e i raggi UV formano un mix insidioso che può causare fastidi temporanei ma anche problemi più seri, come abrasioni corneali o congiuntiviti.

La spiaggia: un paradiso… pericoloso per gli occhi

Sebbene sia il luogo ideale per rilassarsi, la spiaggia è anche un ambiente aggressivo per la vista. Particelle di sabbia sollevate dal vento, schizzi di acqua salata, creme solari che colano col sudore o semplici gesti istintivi, come strofinarsi gli occhi, possono trasformare una giornata di vacanza in un piccolo incubo.

Ecco perché è fondamentale sapere come prevenire i fastidi e come agire in caso di emergenza.

I 10 consigli salva-occhi da portare in spiaggia

1. Non strofinarsi gli occhi

È il primo errore da evitare: la sabbia può graffiare la cornea. Sbattere le palpebre delicatamente stimola le lacrime e aiuta a espellere il corpo estraneo.

2. Lavarsi le mani prima di toccare gli occhi

Creme, sudore e batteri sulle mani aumentano il rischio di infezioni. Se non c’è acqua dolce disponibile, usare gel igienizzanti o salviette pulite.

3. Sciacquare gli occhi con acqua pulita

Mai usare acqua di mare o di piscina: possono irritare di più. Tenere sempre con sé una bottiglietta d’acqua minerale.

4. Sbattere le palpebre per stimolare le lacrime

Un gesto semplice che aiuta a pulire l’occhio in modo naturale.

5. Evitare colliri fai-da-te

Niente colliri a caso! Alcuni prodotti possono contenere sostanze irritanti. Usare solo soluzione fisiologica o lacrime artificiali.

6. Usare occhiali da sole e occhialini da nuoto

Occhiali avvolgenti proteggono da vento e sabbia, mentre gli occhialini evitano il contatto diretto con l’acqua salata.

7. Crema solare sì, ma lontana dagli occhi

Preferire formule resistenti all’acqua, in stick o gel, da applicare con attenzione per evitare colature.

8. Portare un mini kit oculare da spiaggia

Lacrimali, garze sterili, soluzione fisiologica, specchietto e acqua per le mani: piccoli strumenti per grandi emergenze.

9. Impacchi freddi in caso di gonfiore

Una garza imbevuta d’acqua fredda può lenire gonfiore e bruciore. Mai applicare ghiaccio diretto sull’occhio.

10. Consultare uno specialista se il fastidio persiste

Dolore, visione offuscata o secrezione non vanno ignorati. Potrebbero indicare abrasioni o infezioni da trattare subito.

