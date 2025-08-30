Estate al limite della sicurezza nel mare sciclitano: più di trenta persone hanno rischiato di annegare in una sola settimana

Da Donnalucata a Cava d’Aliga a Sampieri. Un litorale a rischio? Forse no. Le postazioni di salvataggio non si contano: siano esse in capo ai titolari degli stabilimenti balneari che per iniziativa del Comune. C’è solo la necessità, e questo vale in tutti i tratti di litorale, di rispettare le regole. Regole che, puntualmente, ogni anno vengono dettate dalle autorità marittime locali e nazionali. E’ da loro che arrivano i suggerimenti sulle regole da rispettare per evitare di trovarsi in difficoltà una volta in acqua.

Ecco le regole d’oro: vanno rispettate.

Non fare il bagno se non si è in perfette condizioni psicofisiche; anche se si è un buon nuotatore non forzare il tuo fisico, non esagerare con le prestazioni ed allontanarsi dalla riva; dopo una lunga esposizione al sole entrare in acqua gradualmente; lasciare trascorrere almeno tre ore dall’ultimo pasto prima di fare il bagno; non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa; se non si sa nuotare bagnarsi in acque molto basse; non allontanarsi oltre i gavitelli che delimitano la zona di sicurezza per la balneazione;

non allontanarsi dalla spiaggia oltre i 50 metri usando materassini, ciambelle, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili; evita di tuffarsi dagli scogli; mai da soli in acque libere e se si è in un tratto di mare non sorvegliato, non entrare mai in acqua da soli, ma sempre in gruppo; evitare tuffi pericolosi e non tuffarsi dagli scogli o in fondali sconosciuti, poiché non puoi conoscere la profondità dell’acqua. Fin qui le regole per entrare in acqua.

Ci sono poi le regole di civismo da rispettare in spiaggia.



Non recare disturbo alla quiete dei bagnanti con schiamazzi, giochi e radio a volume elevato; non portare animali sulla spiaggia, ad eccezione delle zone ove espressamente previsto; non montare tende, accendere fuochi, campeggiare sulla spiaggia e non lasciare rifiuti in spiaggia.

© Riproduzione riservata