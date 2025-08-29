Ancora salvataggi in mare, stavolta a Cava D’Aliga: due bagnanti hanno rischiato di annegare

Le correnti marine trascinavano lontano dalla riva due bagnanti mentre coloro che erano in spiaggia ed in acqua si accorgevano subito di quanto sarebbe potuto accadere da lì a poco. E’ così che due persone di grande animo si sono buttate in acqua per raggiungere due persone che si trovavano in difficoltà lottando contro le correnti che, il moto da levante, rende rischioso portando verso il largo i bagnanti che perdono la lucidità in acqua. Sono stati momenti concitati, di grande paura ma alla fine le due persone in difficoltà sono state raggiunte e messe in salvo. La tempestività dell’intervento ha permesso di evitare di chiamare il 118 per i soccorsi. Cava d’Aliga continua ad essere teatro di salvataggio. La scorsa settimana i soci del Circolo nautico, i bagnini del locale stabilimento balneare ed alcuni volontari avevano tratto in salvo quindici persone che rischiavano di annegare nello specchio di mare della frazione sciclitana in un tratto dove i marosi diventano pericolosi.

