Ancora rischio annegamenti: salvati 13 turisti inglesi a Sampieri dalle onde del mare

Hanno rischiato di annegare travolte dalle onde del mare che, nella giornata di oggi, è alquanto mosso. Momenti di paura e di panico in spiaggia con i bagnanti e gli addetti agli stabilimenti balneari, Il

Pappafico ed il PataPata e del MarsaSiclà, che sono scesi in aiuto con i bagnini e con propri natanti per trarre in salvo le tredici persone tra cui alcuni bambini. Tutti di nazionalità inglese ospiti di un villaggio

turistico sito a Sampieri. Per salvarli è intervenuta anche la Capitaneria di porto di Pozzallo con un gommone e con personale. L’unione e la forza di tutti hanno permesso di evitare una immane tragedia. Tanta la paura fra coloro che hanno rischiato di annegare travolte dalle onde del mare ma anche fra coloro che si trovavano in spiaggia. L’episodio è accaduto poco prima dell’ora di pranzo. Si tratta dell’ennesimo episodio che si è verificato oggi, dopo quello avvenuto al moletto di Marina di Modica e quello di Cava D’Aliga.

