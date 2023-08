Esodo di Ferragosto: sarà un fine settimana da bollino nero e rosso sulle autostrade. Ed è in arrivo un’altra ondata di caldo

Arriva Ferragosto e con esso il grande esodo. Le autostrade italiane e siciliane saranno invase dalle auto dei vacanzieri che si recheranno nei luoghi di villeggiatura. Oggi, sabato 12 agosto, sarà un sabato da bollino nero su strade e autostrade, dove si prevede il maggior volume di traffico dell’anno. Ad aggravare la situazione, il caldo torrido che sta per arrivare, dopo la ventata di aria fresca degli ultimi giorni. Le temperature non arriveranno ai picchi di luglio, ma saranno comunque alte.

Per domani, domenica 13 agosto, è previsto il bollino rosso. Il traffico sarà diretto verso il Sud Italia. Da alcune settimane, l’Anas ha deciso di sospendere gran parte dei cantieri attivi lungo la propria rete, in totale sono 811 e resteranno sospesi fino al primo fine settimana di settembre.

LE AUTOSTRADE IN CUI E’ PREVISTO IL MAGGIOR VOLUME DI TRAFFICO

Al Sud sulla A2, Autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, sulle statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria è previsto traffico intenso. Bollino nero anche sulle autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia e sulla strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Al Centro, occhi puntati sulla strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 Appia, che assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio e l’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia, sulle direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria) e sulla SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).Al Nord, invece, il flusso è previsto verso i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia, verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.