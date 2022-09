Esentare i volontari di protezione civile dal bollo automezzi. La proposta di Vinciguerra

"La protezione civile con le sue organizzazioni di volontari svolge un servizio di utilità sociale importantissimo. Loro, i volontari, ci sono sempre: nelle alluvioni sono in prima linea; nel contrasto agli incendi; nell’assistenza in caso di calamità; nei lunghi mesi della pandemia sono stati supporto importantissimo.

Quando c’è un’emergenza i gruppi di protezione civile ci sono".

Poi Vinciguerra prosegue: "Per questo motivo serve supportarli concretamente. Tante Regioni italiane hanno stabilito l’esenzione totale, per i mezzi di proprietà delle organizzazioni di volontari della protezione civile e dell’antincendio boschivo, del bollo auto in maniera permanente".

"Per la Regione Siciliana – continua – ciò è avvenuto con un provvedimento ad hoc ma relativamente soltanto all’anno 2020. All’Ars porterò quindi la proposta di rendere permanente l’esenzione del bollo auto in modo tale da sostenere, con un atto concreto, tutti gli uomini e le donne che si mettono a disposizione della collettività".