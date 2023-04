Escursioni che passione! Trekking fra cave e vallate. Cinque gli appuntamenti ad aprile

Cinque appuntamenti in un mese, quello di aprile appena iniziato, ricco di feste religiose e non. Appuntamenti per passeggiate fra vallate e cave, conosciute ma anche non note. Sono la proposta del gruppo escursionistico ibleo “Keràtion”, composto da Pietro Cavallo, Giovanni Caschetto e Nuccio Pisana dell’AIGAE, l’associazione italiana guide ambientali escursionistiche, con sede legale sulla Modica-Giarratana. Un calendario ricco proposto agli appassionati di trekking che amano la natura e vogliono conoscere zone e panorami di cui è ricca l’isola.

Programma dei cinque appuntamenti.

Il 2 aprile si parte per la Cava Grande di Rosolini. Il “Keràtion” lo presenta come “un luogo stupendo, ricco di storia, qui vedremo alberi secolari, chiesette bizantine, necropoli e la particolare “tomba del principe” che racchiude numerosi simboli legati al complesso della “Dea Madre”.

Il 10 aprile Pasquetta tra le Cave “alla scoperta degli angoli più suggestivi delle vallate ragusane lungo sentieri che si inerpicano su per le colline, per scoprire panorami unici”.

Il 16 aprile ecco Pantalica: “un’avventurosa escursione lungo i meandri della valle dell’Anapo – spiegano le guide – percorrendo suggestivi sentire panoramici che circondano i promontori di Pantalica dove si trova una delle necropoli più grande d’Europa”.

23 aprile trekking per Buscemi e la Cava di Santo Pietro per un “percorso che porterà nelle vallate di Santo Spirito eda alla scoperta del grazioso borgo di Buscemi”.

Il 30 aprile e l’1 maggio un weekend per visitare le Madonie ed i suoi tesori. “E’ qui che si scoprirà il territorio di Caltavuturo, caleidoscopio di varietà naturali e paesaggistiche uniche. Visita alla Rocca di Sciara ed al borgo di Caltavuturo nelle sue espressioni di piccolo centro delle Madonie”.