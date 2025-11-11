“Eroi quotidiani”: presentato il Calendario Storico dei Carabinieri 2026

Un racconto di dedizione, arte e umanità che attraversa la storia dell’Arma

È stato presentato questa mattina anche a Ragusa, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri – Edizione 2026, un appuntamento ormai immancabile che unisce arte, letteratura e memoria collettiva.

L’evento nazionale si è svolto a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, e del Ministro della Difesa Guido Crosetto. Condotto da Paola Perego, l’incontro ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, esponenti del mondo culturale e giornalistico, in un clima di emozione e orgoglio istituzionale.

Giunto alla sua 93ª edizione, il Calendario Storico si conferma uno dei prodotti editoriali italiani più amati: oltre 1,2 milioni di copie stampate, traduzioni in otto lingue e versioni anche in sardo e friulano. Diffuso nelle scuole, negli uffici e nelle case degli italiani, è da sempre simbolo di identità, continuità e vicinanza tra l’Arma e i cittadini.

Il tema 2026: “Eroi quotidiani”

Il titolo scelto per l’edizione 2026 è “Eroi quotidiani”, un omaggio alle donne e agli uomini dell’Arma che, ogni giorno, servono il Paese con discrezione e coraggio, nelle città e nei piccoli centri, in Italia e nelle missioni internazionali.

Il Calendario è il frutto di una collaborazione artistica e letteraria di grande prestigio: le tavole portano la firma di Luigi “René” Valeno, maestro della nuova Pop Art italiana, mentre i testi sono affidati agli scrittori Maurizio de Giovanni, Aldo Cazzullo e Massimo Lugli.

Tra arte e letteratura: il racconto di un giovane Carabiniere

Le diciannove tavole illustrate da René raccontano, con colori vivaci e uno stile contemporaneo, la presenza costante dei Carabinieri nella vita quotidiana del Paese. Ogni immagine è accompagnata da un testo di Maurizio de Giovanni, che costruisce un racconto unitario attraverso le lettere di un giovane Carabiniere ai suoi genitori.

In queste pagine, la voce del militare narra episodi di altruismo, slancio e umanità, traendo forza dall’esempio e dalle responsabilità della divisa. Ne nasce un mosaico di dedizione, in cui la cura verso gli altri diventa la cifra più autentica del servizio.

Come scrive il Comandante Generale Luongo nella sua introduzione, il Calendario è dedicato “a chi fa progetti di vita, non di morte. A loro offriamo il nostro costante impegno, la nostra incessante dedizione, in una parola: la cura.”

La prefazione di Aldo Cazzullo ripercorre la storia dei Carabinieri come parte integrante della storia d’Italia, dai moti risorgimentali alla modernità, mentre la postfazione di Massimo Lugli racconta un episodio vissuto in prima persona, simbolo di quel coraggio discreto che ogni giorno caratterizza l’Arma.

Le altre pubblicazioni: Agenda, Calendario da tavolo e Planning

Accanto al Calendario Storico, è stata presentata anche l’Agenda 2026, che condivide lo stesso tema e propone brevi racconti e note storiche firmate da de Giovanni, dedicati agli “eroi quotidiani” delle nostre comunità.

Il Calendario da tavolo è invece dedicato a “I Carabinieri nello sport”, con testi e immagini degli atleti dell’Arma protagonisti di successi nazionali e internazionali. Un viaggio tra disciplina, lealtà e spirito di squadra, valori che da sempre contraddistinguono anche il servizio in uniforme.

Infine, il Planning da tavolo 2026 rende omaggio a “I Reparti a Cavallo dell’Arma”, raccontando la loro eleganza e il loro ruolo di eccellenza nella storia e nella modernità.

Il ricavato delle pubblicazioni sarà devoluto a sostegno dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC) e dell’Ospedale Pediatrico Microcitemico di Cagliari, confermando il profondo impegno solidale dell’Istituzione.

Un simbolo che unisce generazioni

Con il Calendario Storico 2026, l’Arma rinnova un legame antico e sempre vivo con gli italiani: un racconto di valori, umanità e servizio, che ogni anno si rinnova in un segno tangibile di fiducia.

Un modo per ricordare che, accanto a ogni cittadino, c’è sempre un Carabiniere.

© Riproduzione riservata