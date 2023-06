Eredità Berlusconi ecco tutti i beni più stravaganti nel testamento

L’eredità di Silvio Berlusconi è uno dei misteri più affascinanti dell’Italia contemporanea. Si tratta di un patrimonio immenso e diversificato, che comprende azioni dell’impero finanziario familiare, proprietà immobiliari e beni inaspettatamente stravaganti. Tra questi ultimi, spuntano persino dei cammelli.

I tre cammelli erano stati regalati a Silvio Berlusconi da Muammar Gheddafi in persona. Tuttavia, l’ex premier non ha portato in Italia gli animali, ma li ha invece lasciati allo zoo di Tripoli. In effetti, si tratta di animali donati prima della caduta del Rais nel 2011, durante le violente “Primavere arabe” che hanno coinvolto anche la Libia.

I cammelli lasciati in eredità

Ma non solo cammelli. La lista delle proprietà di Silvio include anche il “lettone di Putin”, un regalo del presidente russo che è stato collocato nella residenza romana di Palazzo Grazioli e che è diventato di conoscenza pubblica grazie alle intercettazioni dell’inchiesta della Procura di Bari su Tarantini ed escort.

È impossibile non menzionare, inoltre, l’affascinante dipinto mitologico del Canaletto esposto nella residenza di via Rovani a Milano, che il Cavaliere era solito mostrare con orgoglio ai suoi ospiti di maggior prestigio. Insieme ad una collezione di quadri d’epoca “non sempre di grande valore”, scherza Vittorio Sgarbi. Il valore complessivo di queste tele si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

C’è anche l’isola dei Gabbiani

Ma l’eredità di Berlusconi non si limita ai beni più bizzarri. Tra i tanti beni lasciati in eredità dall’ex premier, alcuni sono davvero sorprendenti. Ad esempio, l’ex premier possedeva il 7% della Mondadori, l’azienda di famiglia che controlla numerose testate giornalistiche italiane. Inoltre, Berlusconi era proprietario di un’isola privata in Sardegna, la famosa “Isola dei Gabbiani”, dove amava trascorrere le sue vacanze estive.

Nonostante ciò, il mistero del testamento di Silvio Berlusconi continua a tenere col fiato sospeso i suoi cinque figli e tutti gli altri potenziali eredi del fondatore di Finivest. Tuttavia, nonostante l’incertezza sulla divisione dei beni, l’eredità di Berlusconi è comunque un patrimonio di inestimabile valore, sia dal punto di vista economico che culturale.