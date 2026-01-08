Ennesima auto in panne sul ponte Guerrieri: traffico in tilt a Modica nell’ora di punta

Ancora una mattinata di disagi e attese per gli automobilisti modicani. Anche oggi la pazienza di chi si sposta quotidianamente tra Modica, Modica Alta e Ragusa è stata messa a dura prova sul ponte Guerrieri, uno dei principali snodi viari della città.

Intorno alle 8.30, in piena ora di punta, un’auto è rimasta in panne proprio sul ponte, causando l’immediata paralisi del traffico. La carreggiata, già congestionata nelle prime ore del mattino, si è trasformata in un collo di bottiglia: la circolazione è proseguita a senso unico alternato, con pesanti rallentamenti e code che si sono rapidamente estese.

Le conseguenze sono state, ancora una volta, facilmente immaginabili: ingorghi, clacson, ritardi sul posto di lavoro e a scuola, con automobilisti costretti ad attendere a lungo l’arrivo dei soccorsi per la rimozione del veicolo in avaria. Una situazione che ha generato esasperazione e proteste.

Non si tratta, purtroppo, di un episodio isolato. Solo pochi giorni fa, sempre sul ponte Guerrieri, il traffico era andato completamente in tilt, con code che si erano estese fino al quartiere Sorda, confermando tutte le fragilità di un’arteria strategica ma estremamente vulnerabile a qualsiasi imprevisto.

Il ponte Guerrieri rappresenta infatti un passaggio obbligato per migliaia di veicoli ogni giorno e basta un guasto, un incidente o un rallentamento per mandare in crisi l’intero sistema viario cittadino. Episodi come quello di questa mattina riaccendono il dibattito sulla necessità di soluzioni strutturali, di una migliore gestione del traffico e di piani alternativi in grado di ridurre l’impatto di eventi improvvisi.

