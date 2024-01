“Enigma Palermo” di Leoluca Orlando e Constanze Reuscher: si presenta il libro a Ragusa

Il Centro Studi “Feliciano Rossitto” ha annunciato la presentazione del libro intitolato “Enigma Palermo. La politica, la paura, il futuro. Storia di una città e del suo sindaco”, scritto da Leoluca Orlando e Constanze Reuscher, che avrà luogo il 12 gennaio 2024 alle ore 18.30 presso la sala del Centro a Ragusa.

L’EVENTO

L’evento culturale sarà strutturato come segue: Saluti introduttivi a cura dell’on. Giorgio Chessari. Introduzione della serata da parte di Tonino Solarino, ex sindaco di Ragusa. Coordinamento dell’evento da parte di Vito Piruzza, presidente di Piazza Futura. Dialogo con Leoluca Orlando moderato dall’on. Valentina Chinnici, deputata Ars e Presidente CIDI.

Il libro esplora la storia di Palermo dagli anni ’80, durante un periodo turbolento caratterizzato da eventi criminali, fino all’attuale metropoli cosmopolita. Documenta la trasformazione della città, dalle bombe e dalla paura della “Palermo come Beirut” fino alla Palermo moderna, simbolo di accoglienza nonostante le complessità di una grande città.

“Enigma Palermo” è frutto di un lungo e intenso dialogo tra la giornalista Constanze Reuscher e Leoluca Orlando, in cui quest’ultimo, conosciuto come “U Sinnacu” per i palermitani, racconta la sua formazione politica, il suo impegno e il lavoro svolto. Il libro rivela anche gli errori e le sconfitte, ricorda momenti tragici e offre nuove prospettive su episodi polemici e scontri, come quello con Giovanni Falcone.

Attraverso questa narrazione, Orlando fornisce elementi chiave per comprendere la sua parabola politica e personale, condividendo la sua visione e dedizione per la città di Palermo, in un libro che offre uno sguardo approfondito sulla vita e la storia di un sindaco e della città che ha dedicato la sua vita a rappresentare.