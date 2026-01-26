Emergenza maltempo, cabina di regia Sicilia: stanziati fondi e semplificate procedure

Si è insediata questa mattina a Palazzo d’Orléans la cabina di regia operativa della Presidenza della Regione Sicilia per affrontare l’emergenza maltempo che nelle scorse settimane ha colpito duramente l’isola, in particolare le zone investite dal ciclone Harry.

«Stiamo intervenendo in maniera più che tempestiva – ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani – perché nei sopralluoghi dello scorso fine settimana ho potuto toccare con mano la disperazione della gente. I siciliani si aspettano che le istituzioni siano al loro fianco, e noi lo faremo con grande senso di responsabilità. Ho chiesto la massima collaborazione tra tutti gli uffici della Regione, evitando compartimenti stagni».

Secondo il presidente, la priorità è semplificare le procedure per la presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi, anche attraverso la creazione di una sub-commissione ad hoc all’interno della Commissione tecnica specialistica, con il compito di velocizzare le autorizzazioni ambientali necessarie per la ricostruzione. «Abbiamo stanziato i primi fondi – ha aggiunto Schifani – e presto ne arriveranno altri: dobbiamo usarli con la massima efficienza».

La cabina di regia sarà guidata direttamente dal presidente Schifani, con coordinamento affidato a Simona Vicari, già sottosegretario alle Infrastrutture e alle Attività produttive. Ne fanno parte anche gli assessori regionali al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, alle Infrastrutture Alessandro Aricò e alle Attività produttive Edy Tamajo, oltre a dirigenti e responsabili di Protezione Civile, IRFIS e Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico.

«Ricostruzione e prevenzione devono procedere di pari passo – ha concluso Schifani –. È un dovere morale tenere conto del cambiamento climatico per evitare che eventi come questo abbiano effetti devastanti in futuro».

Prima di partire per Roma, dove parteciperà al Consiglio dei Ministri per lo stato di emergenza nazionale, il presidente ha riconvocato la cabina di regia per mercoledì e stabilito riunioni settimanali ogni lunedì mattina per monitorare l’avanzamento degli interventi.

